Lörrach Eine Herkulesaufgabe steht bevor

Weiterhin sind Erhöhungen der Gebühren für die Nutzung der Volkshochschule und der Musikschule vorgesehen. Der berechnete Effekt: Mehreinnahmen von rund 125 000 Euro. Die Elternbeiträge in den städtischen Kindergärten sollen in zwei Schritten angehoben werden. Hier wird von Mehrerträgen in Höhe von 89 000 Euro ausgegangen.

Bei den Einsparungen standen vor allem die Kultur sowie der Bereich Jugend/Schulen/Sport im Fokus. Genaue Zahlen wurden hier noch nicht genannt. Mehrere Fachbereiche der Verwaltung müssen eine pauschale Kürzung ihres Budgets in Höhe von 670 000 Euro hinnehmen. Davon entfallen allein auf die Bauunterhaltung 516 000 Euro.

Mit den Einsparungen für das Haushaltsjahr 2022 ist es jedoch noch nicht getan. Auch in den Folgejahren muss der Gürtel finanziell bei der Stadt deutlich enger geschnallt werden.

Einnahmen und Ausgaben – die wichtigsten Zahlen:

Bei den Einnahmen/Erträgen entfällt der größte Batzen auf die allgemeinen Finanzzuweisungen (66,5 Millionen Euro). Der zweitgrößte Posten ist der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (34 Millionen Euro), gefolgt von den zweckfreien Schlüsselzuweisungen in Höhe von 24,6 Millionen Euro. Es folgen die Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 21 Millionen Euro.

Der größte Posten bei den Ausgaben entfällt auf die Sach- und Dienstleistungen der Stadt mit 33,1 Millionen Euro, gefolgt von den Kosten für das städtische Personal in Höhe von 33 Millionen Euro, der Kreisumlage von 25,6 Millionen Euro und den Zuschüssen und Zuweisungen in Höhe von 17,5 Millionen Euro. In den Topf für den kommunalen Finanzausgleich fließen 17,9 Millionen Euro aus Lörrach.