Lörrach „Eine ideale Ergänzung“

Des Weiteren habe die Stadt bis heute kein Ausschreibungsverfahren für Anbieter, welche in Baden-Württemberg erfolgreich derartige Systeme in Zusammenarbeit mit den dortigen Stadtwerken oder Verkehrsbetrieben bereits betreiben, durchgeführt. Und es wird beklagt: „Geprüft wurde bislang noch nicht einmal im Ansatz ein tragfähiges Finanzierungskonzept in Verbindung mit Monatskarten, Ausleihgebühren sowie der Nutzung von Fördergeldern und Sponsoring.“

Grüne: besser E-Lastenräder

Mit Hinweis auf die bereits bestehenden Ausleihmöglichkeiten bei der Velostation, stimmt die Fraktion der Grünen dem Verwaltungsvorschlag zu. Die Fraktion regt stattdessen die Anschaffung von Elektro-Lastenfahrrädern durch die Stadt an. Die Stadt könne ihren Bürgern und Unternehmen helfen, „die Vorteile des E-Lastenrades für sich zu entdecken“. Dieses werde laut den Grünen „meist als Ersatz für das Auto und somit für eine Vielzahl der alltäglichen Wege verwendet“.

Die städtischen E-Lastenräder könnten kostenlos oder gegen geringe Gebühr ausgeliehen werden. Diese Aktion werde von der Initiative RadKULTUR des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg unterstützt. Städte wie Böblingen und Esslingen bieten dies bereits an.

Der Einsatz von Transporträdern gewinne in der City-Logistik immer mehr an Bedeutung. Die Elektromobilität im Radverkehr sei ein Erfolgsmodell. Mit Lastenrädern sei man schnell, flexibel und stressfrei in der Stadt unterwegs, ohne sich um Parkplätze sorgen zu müssen. Vor allem Familien nutzten gerne Lastenräder, um ihren Nachwuchs zur Kita zu bringen oder einen Ausflug zu machen. „Neue Formen der Mobilität müssen entdeckt werden“, fordert Stadtrat Gerd Wernthaler. Mit dieser städtischen Aktion könne die Vielseitigkeit der Lastenräder aufzeigt werden und die Begeisterung durch konkrete Testmöglichkeiten geweckt werden.