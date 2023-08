Lörrach Eine Kirche, entstanden aus Liebesleid

Renovierung ist bis heute umstritten

Hügel spannte den Bogen auch in die Gegenwart. Erstmals grundlegend renoviert wurde die Kirche St. Ottilien im Jahr 1955. Damals hat man unter anderem die Eichenholzbänke abgebaut und durch Stühle ersetzt, wie sie heute noch in der Kirche stehen. Dieses Vorgehen ist auch fast 70 Jahre später in der Kirchengemeinde Tüllingen nicht unumstritten. „Rückblickend muss man sagen, dass man das heute wohl nicht mehr so tun würde“, meinte die Vorsitzende des Kirchengemeinderats. Stühle ließen sich sehr viel leichter verschieben oder gar umstoßen als Kirchenbänke. Es habe in der Vergangenheit auch schon Hochzeiten in der Kirche gegeben, bei denen die Räumlichkeiten in einem wenig ordentlichen Zustand hinterlassen wurden.