Lörrach Eine Musiktherapie gegen „Krisels“

Lörrach. Mit dem Konzert der niederländischen Sängerin Kovacs startete der Burghof am Samstagabend in die Herbst-Winter-Saison. Die Besucher genossen einen kraftstrotzend-verwegenen Auftritt.

Musik ist die beste Medizin, diese Binsenweisheit bekräftigt Sängerin Kovacs mit aktuellem Geltungsanspruch. Die beiden Corona-Jahre bedeuteten für sie: Schluss mit Livemusik – und damit einen Komplettausfall der für sie hilfreichsten Form der Therapie, wie die 32-Jährige in charmantem deutsch-holländisch-englischem Sprachtohuwabohu auf der Burghofbühne erzählt. Der Ausgleich? Eine ordentliche Therapie, die ihre „Krisels“ durchaus erfolgreich in Angriff nahm. Trotzdem blieben da „the things I have to sing about“, die Dinge, über die sie sprechen oder vielmehr singen müsse. Wie viele ihrer älteren Stücke handeln so auch einige ihrer neuen Songs, die im Januar in Form ihres nunmehr dritten Albums „Child Of Sin“ auf den Markt kommen werden, von den mannigfaltigen Manifestationen der inneren und äußeren Dämonen sowie ihrer Überwindung.