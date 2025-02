Lörrach: Eine neue Ausstellung in der Galerie Regardez präsentiert Gesichter als Spiegel der Seele

Mit der ersten Vernissage des Jahres konnte die Galerie Regardez gleichzeitig ihr fünfjähriges Bestehen und ihre 25. Ausstellung feiern. Unter der Überschrift „ach“ präsentiert Mascha Klein bis 5. April porträthaft gezeichnete und gemalte Menschen – Frauen, Männer und Kinder. Die Freiburger Künstlerin konzentriert sich in ihrem Schaffen, wie man auch in Lörrach bemerkt, weitgehend auf das Gesicht als dem Spiegel der menschlichen Seele. Seit zwanzig Jahren schleift sie daran in der Porträtgruppe Freiburg.