Lörrach „Eine sehr lebenswerte Stadt“

Lörrach. Die Partnerstadt Meerane bot einer Lörracher Delegation kürzlich einen freundlichen Empfang und ein unterhaltsames Programm mit vielen interessanten Einblicken in die kulturelle, städtebauliche und wirtschaftliche Entwicklung ihrer Stadt.

Der Bürgermeister der Stadt Meerane, Lothar Ungerer, hatte die Lörracher Delegation mit Oberbürgermeister Jörg Lutz, Mitgliedern der Fraktionen des Gemeinderates und des Vereins Lörrach International zu einem Besuch eingeladen.

„Ich bin beeindruckt, wie unsere Partnerstadt die strukturellen Herausforderungen meistert und sich als Wirtschaftsstandort etabliert hat – Meerane ist eine sehr lebenswerte Stadt!“ hob Oberbürgermeister Jörg Lutz hervor und sprach die Einladung zu einem Gegenbesuch nach Lörrach aus.

Die Gemeinderäte beider Städte tauschten sich zu aktuellen kommunalpolitischen Themen aus, unter anderem zu den Ergebnissen der Bundestagswahl in beiden Städten, zur Einwohnerentwicklung und dem demografischen Wandel, zu Zielen und Maßnahmen der Stadtentwicklung sowie der Unterbringung und Integration geflüchteter Menschen.

Bürgermeister Ungerer führte auf einer Rundfahrt durch die verschiedenen Stadtteile von Meerane: die Lörracher Partnerstadt präsentiert sich als historisch gewachsene Industriestadt mit zahlreichen Grünflächen. Insgesamt verfügt die knapp 14 800 Einwohner zählende Stadt über etwa 7500 Arbeitsplätze, heute mit Schwerpunkt Automobilzulieferer. Im 19. Jahrhundert wurde Meerane im Zuge der Industrialisierung zu einem Zentrum der Textilindustrie.

Massiver Stadtumbau

Schon vor der Wiedervereinigung, aber verstärkt seit 1990, unterlag Meerane einem starken demografischen Wandel und einem Wegzug aus der Region. Im Gegensatz zu Lörrach hat die Partnerstadt daher, trotz guter wirtschaftlicher Lage, einen hohen Leerstand an Wohnungen. In den vergangenen Jahren wurde von der Stadtverwaltung ein massiver Stadtumbau initiiert: Industrielle Altanlagen wurden in Parks und Grünflächen umgewandelt, leerstehende Wohnblöcke in der Geschosszahl reduziert und saniert.