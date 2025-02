Lörrach: Eine spektakuläre Performance bot „Murmuration“ von Sadeck Berrabah im Burghof

Zwei Vorstellungen

Dicht gefüllt sind die Reihen im Burghof, sogar auf der Empore sitzt das gespannte Publikum zur ersten von zwei Vorstellungen am Dienstagabend. Sadeck Berrabahs Name zieht. Der Tänzer und Choreograf hat schließlich die Grammy Awards belebt oder mit Stars wie Shakira zusammengearbeitet. Weltweit ist sein Ensemble erfolgreich unterwegs. Doch es ist das erste Mal, dass die Choreografie „Murmuration“ in Deutschland zu sehen ist.

Foto: Nathalie Couturier

Zu erleben ist eine einzigartige Performance. Geradezu hypnotisiert sind die Zuschauer schon nach den ersten Klängen. Der Sound von TRex ist eine Mischung aus naturhaften Klängen, die in treibende Rhythmen fließen, die in ihrer Wiederholung etwas fast Trancehaftes haben.