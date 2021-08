Lörrach Eine Stimme mit Strahlkraft

Für die beiden Konzerte am Montag und am gestrigen Dienstag hatte sich Hammler die guten Kontakte in die Wiener Musikszene von Monica Rexrodt zunutze gemacht. Sie hat schon viele Konzerte, vorzugsweise im Dreiländermuseum, organisiert. Weitere Hilfestellung leisteten Gaby Schupp und die Narrengilde Lörrach, die die Ausstattung für das Konzert beisteuerte.

„Wien, Wien, nur du allein“, war das Motto des Konzerts am Montag. Michael Havlicek präsentierte ein Programm von Wiener-Liedern, verbunden mit typischen Geschichten aus der Donaumetropole.

„Wir leben gefährlich“, hieß es in einer solchen Geschichte.“ Zucker, Milch ... alles gefährlich. Alkohol schädigt die Leber, im Wald lauern Zecken. Am günstigsten wär, man wär gestorben.“

Die Schadenfreude sei die schönste Freude, trug Havlicek vor. In einem Lied von Ralph Benatzky ging es um die beliebten Wiener Mehlspeisen. Was so alles „In einem kleinen Café in Hernals“ passiert, wurde in einem Lied von Hermann Leopoldi geschildert.

Mit äußerst differenziertem Stimmeinsatz wusste Michael Havlicek zu begeistern. Als gebürtigem Wiener ging ihm der Dialekt leicht über die Lippen. In den Liedern zeigte er seine große stimmliche Strahlkraft.

Georg Kreisler habe den schwarzen Humor in das Wiener Lied eingebracht, erzählte Havlicek. Kreislers Lied „Gehn wir Tauben vergiften im Park“ gehört zu den Klassikern. Das Publikum war so begeistert, dass dieses Lied als Zugabe wiederholt wurde. Und was wäre Wien ohne Grinzing und den Heurigen. „Wien und der Wein“, erklang es musikalisch.

Gestern fand ein zweites Konzert im „Boni-Garten“ statt: ein Operettenquerschnitt, den Havlicek mit der Sopranistin Iris Holzer präsentierte. Als Vorgriff auf diesen Abend intonierte der Bariton, hervorragend begleitet von Faderny, „Dunkelrote Rosen“ von Carl Millöcker.