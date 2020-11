Lörrach Eine Straße für Radler

In der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag wird Lutz den überarbeiteten CDU-Antrag zur Abstimmung stellen und empfiehlt, diesen abzulehnen. Für eine grundsätzliche Verbannung der Radfahrer aus der Fußgängerzone gibt es nach seiner Ansicht keinen Grund, da die vorliegenden Unfallzahlen keinen Handlungsbedarf ergäben. „Größere Zwischenfälle gibt es nicht“, betonte er. Dieser Meinung seien mehrheitlich auch die Mitglieder des zu dieser Thematik eingerichteten Runden Tisches mit Vertretern der Gemeinderatsfraktionen, der Polizei, des Einzelhandels, des Senioren- und Behindertenbeirats sowie der Verwaltung. Bevor der Radverkehr in der Fußgängerzone verboten wird, soll deshalb eine alternative Route für die Radfahrer geschaffen werden.

Exakt dies wollen Lutz und Neuhöfer-Avdic mit „der ersten Lörracher Fahrradstraße“. Diese soll vom Berliner Platz über die Spital- und Weinbrennerstraße bis zum Aicheleknoten führen. Dieser „Bypass zur Innenstadt“ ist laut Lutz „maximal 100 Meter länger“ als die Strecke durch die Fußgängerzone. Als Alternative will Lutz den Schlenker von der Weinbrennerstraße durch die Herrenstraße und die nördliche Basler Straße prüfen lassen.

Von der Umfahrung verspricht sich die Verwaltung automatisch eine Verringerung der Zahl der Radfahrer in der Fußgängerzone. Diese bezifferte Neuhöfer-Avdic auf derzeit 2800 pro Tag.

Im Bereich einer solchen „Fahrradstraße“ wird dem erhöhten Schutzbedürfnis des Radverkehrs Rechnung getragen. Das bedeutet, dass Radfahrer hier grundsätzlich Vorrang vor dem motorisierten Verkehr genießen. So dürfen Radfahrer zum Beispiel nebeneinander fahren und von Autofahrern nicht überholt werden. Allerdings bleibt der Autoverkehr mit einer Maximalgeschwindigkeit von 30 km/h zugelassen.

Da die Stadtverwaltung die Bürger laut Lutz bei der anstehenden Verkehrswende mitnehmen will, wird sie die Fahrradstraße planen und danach nochmal dem Gemeinderat vorstellen. Zudem wird der Gemeinderat nach Vorlage der Pläne über die endgültige Ausweisung entscheiden.

In diesem Zusammenhang wünscht sich Lutz, dass „wir die Dinge entemotionalisieren. Auf beiden Seiten ist der Puls bei einigen zu hoch“. An die Radfahrer in der Fußgängerzone appellierte Neuhöfer-Avdic, sich rücksichtsvoll zu verhalten und die Schrittgeschwindigkeit einzuhalten. An die Adresse der Autofahrer gerichtet, betonte sie mit Blick auf die geplante Fahrradstraße: „Wir verdrängen den Autoverkehr nicht komplett, sondern geben dem Radverkehr Vorrang.“ Lutz ergänzte: „Verständnis und Miteinander sind die Zauberworte.“

Bei dem Vorhaben handelt es sich zunächst um ein Pilotprojekt. Spätestens nach einem Jahr sollen die gemachten Erfahrungen ausgewertet und bewertet werden.

Die neue Fahrradstraße soll eingebettet werden in weitere Maßnahmen zur Unterstützung und Förderung des Radverkehrs in der Stadt. Derzeit betrage der Anteil der Radfahrer 17 Prozent. Neuhöfer-Avdic machte darauf aufmerksam, dass es einen Auftrag des Gemeinderats gebe, den Fahrradverkehr bis zum Jahr 2030 zu verdoppeln. Um dies zu erreichen, bedürfe es guter Angebote, zum Beispiel eine Nord-Süd-Querung durch die gesamte Stadt.

Abschließend meinte die Bürgermeisterin: „Eine gute und ausgewogene Mobilität funktioniert nur, wenn alle sich berücksichtigt fühlen.“

Die Fraktion der Freien Wähler hat bereits angekündigt, gegen die Planungen für eine Fahrradstraße zu stimmen. Ihrer Meinung nach müssen Maßnahmen, die die Verkehrsströme stark verändern, im Rahmen eines Gesamtkonzeptes geplant werden.

In ihrer Mitteilung machen die Freien Wähler aber deutlich, dass die Mehrheit der Fraktion befürwortet, „dass Velos weiter durch die Fußgängerzone fahren dürfen“.