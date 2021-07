Lörrach Eine Tonne CO2 sparen

Auch Fridays for Future Lörrach wies mit Plakaten auf das 1,5-Grad-Ziel hin. Der Schüler Felix Hofmann ermutigte die Leute mit Klimasongs, aktiv zu werden. Einzelne Passanten hörten zu. Trotz aller Dringlichkeit warb Bilharz dafür, mit der Klimawette einen CO 2-ärmeren Lebensstil sportlich anzugehen.

Der Verein „3 fürs Klima“ macht Vorschläge, wie die Beteiligten ihren eigenen CO-Fußabdruck verkleinern können oder wie sie Ausstoß durch Spenden kompensieren können. Die Spenden gehen an Organisationen, die zum Beispiel Solarenergie in Äthiopien und Kenia fördern oder CO-Zertifikate in Europa aufkaufen und stilllegen. Wenn außerdem alle Beteiligten drei oder vier Bekannte für die Klimawette gewinnen, habe man schnell eine Million Menschen zusammen, warb Bilharz.

Auch Städte können bei der „Städteliga“ in einem sportlichen Wettbewerb um den größte CO 2-Einsparung pro Einwohner treten. Auf einer speziellen Internetplattform, dem CO 2-Avatar, können alle Beteiligten ihren aktuellen CO 2-Fußabdruck und ihre Erfolge errechnen.

„Lörrach nimmt die Klimawette an“, versicherte Monika Neuhöfer-Avdic. Zusammen mit Britta Staub-Abt, Fachbereichsleiterin Umwelt- und Klimaschutz, mit Océane Delin und Herbert Sitterle (Fridays und Grandparents for Future) stieß sie symbolisch die graue CO 2-Tonne um.

Staub-Abt berichtete über Klimaschutzprojekte in Lörrach: das Stadtradeln, den runden Tisch Klima, das Projekt „Lörrach reduziert seinen CO 2-Fußabdruck“, das im Juni mit zehn Bürgergruppen startete. Über die Internetseite des Rathauses ist der CO 2-Rechner des Umweltbundesamtes erreichbar. Dort kann jeder seinen CO 2-Fußabdruck ermitteln. www.dieklimawette.de