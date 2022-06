Lörrach Eine willkommene Abkühlung

Doch starten wir heute erst einmal am Eingang des Bades, wo Kinder herumtollen und kurz aufkreischen. Wer sich eine Dauerkarte gekauft hat, schlüpft durch die Drehtür rechts des Kassenhäuschens, die anderen Badegäste reihen sich in der Schlange vor dem Einlass ein. Hier stehen vor allem Familien mit Kinderwagen und den teils voll gepackten Taschen. Im Innenbereich angekommen, geht der Weg an den Tischtennisplatten vorbei mit dem baldigen Blick auf eine Ebene, wo sich das Schwimmerbecken befindet. Ringsherum haben sich schon deutlich bevor es an diesem Feiertag so richtig heiß und voll wird, die ersten Gäste ihre Plätze ergattert.

Gaude, der Experte, ordnet die ruhigeren Bereiche und auch die Nachwuchsschwimmer ein: So bietet das Schwimmbad Becken für Kleinkinder und Nichtschwimmer mit „Blubberberg“, Wellenbad und Strömungskanal sowie eine Wasserrutsche. Für seine älteren Gäste ist seit einer Weile die Sauna als ein Pilotprojekt installiert, erklärt der technische Leiter – als Aufwärmmöglichkeit an kälteren Tagen. Hintergrund: Das Schwimmbad öffnet auch bei schlechterem Wetter.

„Schönes Familienbad“

Zwar gibt es an diesem Feiertag einige Wolken am Himmel, doch die Hitze und auch die kräftigen Sonnenstrahlen breiten sich immer mehr auf dem Areal aus. Kleinkinder tollen unter dem Blick ihrer Eltern im Wasser des „Babybeckens“. Andere Familien suchen sich Plätze unter dem Schatten der Bäume. Unaufgeregt gönnt man sich ein kaltes Pils bei der Gastronomie oder zieht seine Bahnen im Schwimmerbecken.

„Das Ziel ist, ein schönes Familienbad zu haben“, betont Gaude. „Es muss entspannt sein. Für jeden sollte was dabei sein – allgemein ein gepflegtes Bad und freundliches Personal.“ Ob all die Umstände gegeben sind, merke man schließlich direkt an der Stimmung der Gäste. Und diese sehen bei der Stippvisite unserer Zeitung tatsächlich entspannt.

Über positive Rückmeldungen der Gäste freuen sich die Mitarbeiter. Morgens besteht die Grundbesetzung aus drei bis vier Fachangestellten für Bäderbetriebe und Schwimmmeistern, wie die Berufsbezeichnung „Bademeister“ offiziell genannt wird. Nachmittags sind es fünf bis sechs, die das gesamte Badeareal im Blick behalten und für eine Fläche von 4,5 Hektar verantwortlich sind. Sie kümmern sich auch um die Geräte und die Technik, messen den aktuelllen Chlorgehalt des Wassers – und übernehmen bei Bedarf Tätigkeiten des Service und der Kasse.

Ein neuer Lifter

Seit neuestem besitzt das Schwimmbad auch einen Lifter, der Menschen mit Behinderung oder Gelenkbeschwerden langsam ins Becken absenkt. Von da aus können sie zum Schwimmen ansetzen. 15000 Euro hat die Anschaffung gekostet – und kommt seitdem etwa zwei Mal pro Tag zum Einsatz, sagt Sergej Gvozdev, Fachangestellter für Bäderbetriebe.

Plötzlich klingelt es, Gaude bekommt einen Anruf rein. Ein Mann hat sich scheinbar den Arm ausgekugelt, „aber da gehen wir routiniert ran. Ganz unaufgeregt“. Er werde gleich vom Rettungswagen abgeholt und, wahrscheinlich für kurze Zeit, ins Krankenhaus gebracht.

Bald muss der Freibad-Experte los, er erwartet den großen Ansturm um Punkt 12 Uhr Mittag. „Wir hoffen auf eine gute Saison“, sagt Gaude – und verabschiedet sich. Der Blick auf das Thermometer zeigt: Es wird von Stunde zu Stunde heißer. Die Abkühlung ist zugleich immer mehr gefragt.