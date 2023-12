Lörrach: Weihnachtsmusical in der Christuskirche

Auch in der Albert-Schweitzer Schule

Wie die Geschichte für die Räuber ausgeht, führen die Kinder des Weihnachtsmusicals der Christuskirche am Samstag, 23. Dezember, 17.30 Uhr, und am Sonntag, 24. Dezember, 15.30 Uhr, in der Aula der Albert-Schweitzer Schule auf. Unter der musikalischen Leitung von Stefanie Weiß haben auch dieses Jahr wieder 50 Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren ein Musical einstudiert, das die Weihnachtsgeschichte aus anderer Perspektive erzählt.

Spenden, die während der Vorstellungen gesammelt werden, gehen an „icl help international“ für den Bau von Schulen in Zentralafrika.