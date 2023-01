Lörrach Einfach nur die Welt retten

Im Rahmen des Festivals „WortHasenOhrenArt“ kommt es in „Lichtblick!“, dem dritten Teil seiner Trilogie, am Samstag im Nellie zum finalen Showdown. Und es wird ein Happy-End geben, heißt es. Altinger sei der Lichtblick, der dieser Welt noch Mal eine Chance gibt. „Und Altinger ist gut munitioniert, mit Worten, Willen und Wurstsalat.“ Mit seinem Gitarristen Andreas Rother entwickele er auch den richtigen Sound, den eine große Endzeitschlacht verlangt.

Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder über die Nellie-Homepage für 18 Euro plus Gebühren, an der Abendkasse für 23 Euro.