Unbekannte sind laut einem Bericht der Polizei am Montag zwischen 10.20 und 14.35 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung eines Hauses im Rebmannsweg in Lörrach eingebrochen. Der oder die Einbrecher verschafften sich Zugang über ein eingeschlagenes Fenster. Ein geringer Bargeldbetrag und eine silberne Halskette wurden entwendet. Die Kriminalpolizei Lörrach bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden unter Tel. 07621/ 176-0.