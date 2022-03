Lörrach Eingemeindung gegen harte Widerstände

Seit 1927 war der Hauptsitz der Verwaltung in der Fabrikantenvilla Favre. Gleichzeitig wurden Räume in der danebenstehenden, stillgelegten Textilfabrik Sarasin sowie im Alten Rathaus in der Wallbrunnstraße und in der Schwarzwaldstraße genutzt.

Doch als die Post das Areal von Sarasin 1964 erwarb, um ihren Neubau zu errichten, vergrößerte sich der Handlungsbedarf immens. Bis zur Realisierung des RathausNeubaus im Juni 1976 war die Stadtverwaltung nun sogar an fünf verschiedenen Stellen untergebracht.

Die Vorgeschichte

Für Oberbürgermeister Hugenschmidt war schon der Rathausneubau für damals 24 Millionen Deutsche Mark ein finanzieller Kraftakt. Die Eingemeindungen jedoch waren für ihn der „härteste und schwierigste Teil“ seiner Amtszeit.

Hatte Stetten den Anschluss an Lörrach noch selbst beantragt, waren 1935 Tüllingen und Tumringen unter NSDAP-Bürgermeister Boos zwangseingemeindet worden. Das war übrig geblieben von seinen großspurigen Plänen, ein „braunes“ Groß-Lörrach als Gegengewicht zum „roten“ Basel zu schaffen, zu dem neben Brombach, Haagen und Hauingen auch Weil gehören sollte. Doch die betroffenen Orte mit ihren nationalsozialistischen Bürgermeistern wehrten sich erfolgreich.

In den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts entstanden nicht nur in Baden-Württemberg Pläne zu einer großen Kreis- und Gemeindereform. Durch Zusammenschlüsse sollten größere Strukturen geschaffen werden. Nur so könnten gleichwertige Lebensbedingungen im Land geschaffen und die gestiegenen Bedürfnisse nach Infrastruktur erfüllt werden, so die Argumentation. Außerdem sei eine zentrale Verwaltung effizienter und billiger.

Als 1966 in Baden-Württemberg eine große Koalition aus CDU und SPD unter Ministerpräsident Filbinger gebildet wurde, war für dieses umstrittene Vorhaben eine ausreichend große Mehrheit im Landtag vorhanden. Vor allem die SPD war Verfechter der Reform. Für freiwillige Eingemeindungen wurden finanzielle Vorteile in Aussicht gestellt.

Für die Landesregierung war es eigentlich nicht verhandelbar, dass Haagen, Hauingen und Brombach zu Lörrach gehören sollten. Auch ein Zusammenschluss der drei Gemeinden untereinander, der in den Gemeindegremien erwogen wurde, bot keine realistische Alternative.

Die Eingemeindungen

Doch in allen drei Gemeinden regte sich emotionaler Widerstand und Erinnerungen an die Pläne unter NSDAP-Bürgermeister Boos wurden wach. Dabei sah man die stetig wachsende Verflechtung mit Lörrach durchaus realistisch; eine Eingemeindung jedoch war für die betroffenen Ortschaften nur auf der Basis absoluter Freiwilligkeit denkbar.

Lörrach dagegen begrüßte das Vorhaben und OB Hugenschmidt argumentierte: „Diese drei Gemeinden nutzten seit eh und je wesentliche Teile der Lörracher Infrastruktur.“

Dem setzte der Brombacher Gemeinderat in einer Stellungnahme 1972 entgegen, dass für einen Zusammenschluss „aus der Sicht der Gemeinde keinerlei Notwendigkeit besteht und von einem Verlangen nicht die Rede sein kann. Die Bürger der Gemeinde Brombach sind bürgernah, rasch und persönlich bedient durch eine selbständige Verwaltung, die den bisher an sie gestellten Anforderungen vollauf gerecht wurde.“ Und in einem Flugblatt in Hauingen hieß es 1973: „Lörrach selbst steckt durch den Bau seines Rathauses in einer Finanzkrise. Es ist doch illusorisch zu glauben, dass gerade Lörrach unsere Finanzlage positiv beeinflussen kann. Das Gegenteil dürfte der Fall sein. Wir Bürger werden dann für Lörrach zur Kasse gebeten.“

So ließ sich nur Haagen auf eine freiwillige Eingemeindung ein und schloss mit der Stadt Lörrach im Juni 1973 einen Vertrag. Der Haagener Gemeinderat unter Bürgermeister Heitz setzt sich dabei über ein ablehnendes Votum der Bürgerschaft hinweg.

Im Gegenzug für ihre Freiwilligkeit waren den Haagenern umfangreiche Vorteile zugesichert worden, darunter Ortschaftsverfassung, eine eigene Feuerwehrabteilung und der Bau einer neuen Sporthalle. Seit dem 1. Januar 1974 gehörte damit Haagen als Ortsteil zu Lörrach.

Mit Hauingen war schon ein Angliederungsvertrag fertig ausgehandelt, doch in einem Bürgerentscheid lehnten im Januar 1974 86 Prozent der Stimmberechtigten bei einer Wahlbeteiligung von 52 Prozent die Eingemeindung ab. In Brombach kam es in der „Freiwilligkeitsphase“ zu überhaupt keiner Einigung.

Der Landtagsbeschluss über die Verwaltungsreform im Juli 1974 bedeutete schließlich das Ende der Selbstständigkeit gegen den Willen der beiden Gemeinden. Die Enttäuschung war groß. Auch eine Klage von Brombach und Hauingen vor dem Staatsgerichtshof brachte keine Änderung: das Urteil bestätigte im August 1975, dass die Eingemeindungen verfassungskonform sind. Immerhin gewährte man beiden Orten die Ortschaftsverfassung mit Ortsvorsteher, Ortschaftsrat und -verwaltung. Im Gespräch waren auch mögliche Eingemeindungen von Ötlingen und Rümmingen gewesen, die aber von Lörrach nie ernsthaft verfolgt wurden.

Neuwahlen

Aufgrund der Eingemeindungen musste der Gemeinderat neu gewählt werden. In der sogenannten unechten Teilortswahl, die in Lörrach erst für die Wahl 2004 abgeschafft wurde, hatte Brombach fünf und Haagen und Hauingen je drei Sitze im Lörracher Gemeinderat garantiert. Insgesamt brachte die Wahl politisch keine großen Veränderungen. Bemerkenswert ist nur, dass zum ersten Mal drei Frauen gewählt wurden.

Spannender verlief die Oberbürgermeisterwahl im November 1975, denn der parteilose OB Hugenschmidt bekam mit Dr. Josef Brandel von der SPD einen ernsthaften Gegenkandidaten. Hugenschmidt setzte sich im ersten Wahlgang mit 51,6 Prozent und rund 600 Stimmen Vorsprung nur knapp durch. In den drei eingemeindeten Ortsteilen konnte Hugenschmidt allerdings keine Mehrheiten für sich gewinnen. Vor allem in Hauingen und Brombach war das als Protest gegen Hugenschmidt als klarer Befürworter der Gemeindereform zu werten.

Das neue Rathaus

War ein Rathausneubau für eine leistungsfähige Verwaltung auch schon vor der Gemeindereform notwendig, so war die Situation zwischenzeitlich nachgerade desolat geworden. 1972 war Baubeginn für den aus einem Wettbewerb hervorgegangenen Entwurf des Freiburger Architekten Thomas Heiß. Aufgabe war es, auf dem Areal der Villa Favre den Neubau zu verwirklichen. Heiß entschied sich für ein Hochhaus, das städtebaulich „in einem ausgewogenen Verhältnis zur Länge des vorgesehenen Postneubaus“ stand. 1976 konnte das 85,7 Meter und 17 Etagen hohe Rathaus eingeweiht werden. Dafür wurde die Villa Favre abgerissen.

Damit war ein deutliches äußeres Zeichen gesetzt und der lange Kampf um den Bau eines angemessenen Rathauses beendet. Im Volksmund entstand sehr schnell der Name „langer Egon“ unter Bezug auf den Bauherrn Egon Hugenschmidt und das Abgeordnetenhochhaus „langer Eugen“ in Bonn, das vom Vorsitzenden des Preisgerichts für den Rathaus Wettbewerb Prof. Egon Eiermann aus Karlsruhe geplant worden war.

Bis heute ist es das höchste Rathaus in Baden-Württemberg und steht mit seiner markanten grünen Fassade seit 2012 sogar unter Denkmalschutz. Doch wie die Eingemeindungen ist es in die Jahre gekommen und heute hochgradig renovierungsbedürftig.

1. 1682/1756: zweimalige Stadterhebung und erstes Rathaus

2. 1808 – 1818: Drei Kirchen im Weinbrennerstil (Synagoge und Umbau Fridolin- und Stadtkirche)

3. 1867/68: Bonifatiuskirche und erste Arbeiterpartei

4. 1908: Vereinigung Stettens mit Lörrach

5. 1938/1940: Zerstörung und Erhalt – Synagoge und jüdischer Friedhof

6. 1963: Neuer Stadtteil – Salzert

7. 1975/76: Eingemeindungen und neues Rathaus

8. 1983: Landesgartenschau und A 98