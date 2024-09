Lörrach: Einheitlichkeit für Nutzer der Sportstätten

Die Stadt Lörrach reagiert auf die steigende Nachfrage und zunehmende Vielfalt der Nutzergruppen in den städtischen Sporthallen. Um den Anforderungen der verschiedenen Nutzer gerecht zu werden und den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, hat die Stadtverwaltung eine einheitliche Benutzerordnung für alle Hallen erarbeitet. Darüber hinaus passt die Verwaltung die Miet- und Entgeltordnung für Veranstaltungen in den Lörracher Hallen an.