Lörrach Einige Herausforderungen

Hierzu benennt Lutz auch den Klimawandel. So hätten die Bürger gesehen, welche Schäden die Starkregenereignisse angerichtet haben. „Deswegen investieren wir als Stadt in den Hochwasserschutz.“ Aber das Übel müsse an den Wurzeln gepackt werden. Die Stadt sei an vielen stellen aktiv, so auch beim Thema Mobilität. Lutz nennt in der vierminütigen Rede das Ein-Euro-Ticket, den Radschnellweg RS7 sowie die Fahrradstraße.

Mitten in den Planungen befindet sich das neue Gewerbegebiet Lauffenmühle. „Das wird das erste Gewerbegebiet in Holzbauweise in ganz Deutschland und natürlich wird es auch CO2- und klimaneutral sein.“