Da ein Brandmelder im Einkaufszentrum ausgelöst hatte, waren Feuerwehr und Polizei am Mittwoch kurz vor Mittag vor und in der Galerie am Alten Markt. Da das Einkaufszentrum geräumt wurde, war der Alte Markt selbst voll mit Personen, die darauf warteten wieder in das Gebäude zu können. Nach wenigen Minuten gab die Feuerwehr Entwarnung: „Kein Rauch, kein Feuer“. Die Einsatzkräfte verließen daraufhin wieder rasch den Ort des Geschehens. Sogleich wurde das Absperrband am Eingang des Gebäudes entfernt und die wartenden Personen konnten wieder ihren Einkäufen nachgehen.