Die Verwaltung und der „Runde Tisch Klima“ laden Bürger für Dienstag, 3. Juni, zu einem Stadtspaziergang ein. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr vor dem Rathaus. Die Veranstaltung findet in der Reihe „Lebendige Gärten“ – Lebensraum für alle“ statt. Beim Spaziergang werden etliche Stationen im Stadtgebiet besucht, an denen Projekte der klimaangepassten Begrünung vorgestellt werden. Erläuterungen geben Daniel Hesse und Steffen Vogel vom Eigenbetrieb Stadtgrün. Die Veranstaltung endet im Aichelepark. „Die Stadt Lörrach legt im Rahmen ihrer Strategie zur klimaangepassten Bepflanzung großen Wert auf mehr Grün im Stadtgebiet“, so eine Medieninformation. Mit dem Stadtspaziergang möchte die Kommune die Gelegenheit bieten, Projekte vor Ort zu erleben und in einen Dialog zu treten.