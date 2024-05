Kräfte der Feuerwehr Lörrach mussten am Mittwoch ausrücken, um die Lage zu sichern. Um 14.55 Uhr ging bei der Feuerwehr der Notruf ein, es trete möglicherweise Gas aus dem Gebäude in der Turmstraße 19, in dem gerade Renovierungsarbeiten stattfinden, aus. Tatsächlich stellten die Einsatzkräfte vor Ort fest, dass eine Gasleitung angeschnitten oder angebohrt war, sodass massiv Gas austrat. Es erwies sich als explosionsfähiges Gemisch, weshalb die Turmstraße komplett vom Hebelpark bis zum Warenhaus Galeria abgesperrt wurde. Die Polizei sicherte das Gefahrengelände. Ebenfalls unterstützt wurde die Feuerwehr, so Einsatzleiter Michael Katz, von Fachkräften der Badenova. 30 Kräfte der Wehr waren im Einsatz, zwei Streifen der Polizei und ein Rettungsfahrzeug. Personen kamen nach Angaben von Katz – Stand Mittwochnachmittag – nicht zu Schaden. Der Gasaustritt ereignete sich zu einer Zeit, in der auf der Straße in der Fußgängerzone reger Betrieb herrscht. So fanden sich viele Passanten ein und verfolgten den Einsatz. Das Gebäude musste nach dem Gasaustritt belüftet werden. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde.