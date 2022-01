Lörrach Einstige Franzosen-Angst

Das so entstandene 146 Seiten starke Buch mit über 100 Abbildungen ist zudem Bindeglied zwischen der aktuellen erfolgreichen gleichnamigen Sonderausstellung und der Dauerausstellung zur Geschichte des Dreilands. Geforscht hat Kunze in zahlreichen Archiven und Museen. Seine neuen Ergebnisse präsentiert er in Buchform teilweise zweisprachig, da er auch auf die Kooperation des elsässischen Museums in Gravelotte bei Metz bauen konnte, das sich dem 1870er Krieg widmet und es eine Partnerausstellung in Belfort gibt. Es sei anrührend, dass durch diese forschungsgeschichtliche Arbeit und Präsentation ein Stück Friedensarbeit geleistet werde. Denn: „In diesem Krieg wurzeln die späteren Konflikte und Kriege in Europa“, erklärt Moehring bei der Buchvorstellung vor der Presse.