Lörrach: Einstimmung auf das Musikfest

Proben laufen seit Herbst

Seit Herbst probt die Orchestergemeinschaft dafür, und was sie erarbeitet hat, wollte sie auch dem heimischen Publikum nicht vorenthalten. Das Publikum in der gut besuchten Schlossberghalle Haagen sei Zeuge einer Premiere und einer Vorpremiere, meinte Daniel Gramespacher, Vorsitzender der Stadtmusik Lörrach. Eine Premiere, weil es der erste Auftritt der Orchestergemeinschaft ist, und zugleich eine Vorpremiere für den Auftritt in Neu-Ulm.

Die begann mit einer kraftvollen Eröffnung, mit dem Pasodoble „Orgullo Santiaguista“, bei dem das umfangreiche Orchester schon seine ganze Kraft entfaltete. Vom größten Musikverein, der Stadtmusik, kam etwa die Hälfte der rund 50 Musiker, vom Musikverein Brombach waren fast alle Aktiven dabei und stellten 30 Prozent der Gemeinschaft, aus Hauingen kamen 20 Prozent. Beteiligt waren auch alle drei Dirigenten, die sich in der Leitung der Orchestergemeinschaft abwechselten.