In der Kollektion findet man eine große Palette an veganen Sorbets, die frei von künstlichen Zusatzstoffen sind. Sternekoch Nicolai Wiedmer sucht die Rezepte aus. Mittlerweile gibt es schon etliche Kollegen in der Gastronomie, die das Eis für ihre Restaurants auch von der Schlotzeria beziehen.

Der Mättle-Garten werde ab sofort am Nachmittag zum „Eis-Schlotzen“ genutzt, schreibt Wiedmer. In Tumringen wird das Eis aus einem Seecontainer verkauft, der komplett mit der notwendigen Eistechnik ausgestattet wurde. „Wolfgang Würzburger war hierbei ein erfahrener und kompetenter Partner“, so Rainer Wiedmer. Die Einrichtung ist so ausgestattet und konzipiert, dass man den Container an wechselnden Standorten einsetzen könnte.