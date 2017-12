Lörrach Elfjähriges Mädchen sexuell belästigt

Lörrach. Ein elfjähriges Mädchen wurde am Montag in der S-Bahn zwischen Stetten und Brombach sexuell belästigt. Nun sucht die Polizei nach einem etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann.



Das Mädchen stieg laut Polizeibericht um 12.39 Uhr am Haltepunkt Lörrach-Stetten in die S-Bahn Nr. SBB 87904 (S5) um nach Brombach zu fahren. Dabei stieg hinter ihr ein ca. 40 - 50-jähriger Mann zu und setzte sich neben das Mädchen in eine Zweier-Sitzgruppe, obwohl alle weiteren Plätze im Abteil frei waren.



Der Mann umarmte das Mädchen und warf ihr Luftküsse zu. Er fragte sogleich, ob sie alleine unterwegs sei und erkundigte sich nach ihren Eltern.



Das Mädchen fühlte sich von dem Mann bedrängt, drückte ihn von sich, rannte durch den Zug und verlies nach der Ankunft in Brombach den Zug. Der Mann verblieb im Zug und fuhr weiter in Richtung Schopfheim.



Der Mann wird als 40-50-jährig beschrieben. Er war rund 1,75 Meter groß, hatte eine kräftige Statur, dicke Beine und Arme und ein faltiges Gesicht. Er war bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen, wattierten Jacke. Die Haare waren schwarz und mittellang. Seine Haut war etwas dunkler. Er war offensichtlich Ausländer und sprach nur gebrochen deutsch.



Wer zu dem beschriebenen Mann Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, Tel. 07628/80590 oder der kostenlosen Hotline 0800 6 888 000 in Verbindung zu setzen.

