1947 verließ sie die Volksschule in Hauingen. Eine Lehre war nicht möglich, da sie für die Familie Geld verdienen musste. Eine nennenswerte Kriegsopferversorgung hätte es damals noch nicht gegeben. So ging sie als Näherin in eine Textilfirma.

Anfang der 50er Jahre lernte sie ihren Mann Karl Turowski kennen. Der war als Flüchtling aus Masuren (Ostpreußen) gekommen und arbeitete zunächst in der Weberei Conrad. Als gelerntem Landwirt sei aber die Arbeit in einem geschlossenen Raum mit Maschinen nichts für ihn gewesen. So wechselte er zur Bundesbahn.