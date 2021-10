Lörrach Elternakademie fährt zweigleisig

Lörrach. An den Veranstaltungen der Elternakademie können Interessierte künftig in Präsenz und vom heimischen Computer aus teilnehmen. Damit steht die gemeinsame Elternbildungsinitiative, die die drei Campusschulen Theodor-Heuss-Realschule (THR), Hans-Thoma-Gymnasium (HTG) und Hebel-Gymnasium vor vier Jahren gestartet haben, künftig einem noch größeren Publikum offen. Beim Pressegespräch am Donnerstagabend informierten Vertreter der Schulen und des für die Schulsozialarbeit zuständigen CVJM über die Grundidee und das aktuelle Programm.

Die Elternakademie wurde mit dem Ziel gegründet, die Informationsabende der drei Schulen zusammenzuführen, erklärte Jonathan Grimm, Teamleiter Schulsozialarbeit. Infoveranstaltungen seien früher „sehr dezentral“ durchgeführt worden, so HTG-Schulleiter Frank Braun, sodass die anderen Campusschulen nicht von den Vorträgen in der Nachbarschaft gewusst hätten. „Jeder hat aus der eigenen Schule Kontakte und Themen eingebracht, und alle waren froh über die Synergien“, erinnerte sich Präventionslehrerin Nina Andreae vom HTG an die Anfangsphase der Initiative.