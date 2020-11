Lörrach Ende eines beliebten Kulturorts

Grenzach-Wyhlen/Kaiseraugst (mv). Mit der Veranstaltung von Ausstellungen, Kabaretts und musikalischen Darbietungen begann das Kraftwerk Augst im Jahr 1993. Seither war das Kraftwerk Augst eine bekannte und lieb gewordene Adresse, wenn es um kulturelle Veranstaltungen im Dreiländereck ging. So auch für die Bürger aus Grenzach-Wyhlen. Sie konnten in kurzen Wegen über das Stauwehr ins schweizerische Kraftwerksgebäude gelangen, wo man sich in den unterschiedlichsten Genres in Sachen Kunst und Kultur begeistern lassen konnte.

Maßgeblichen Einfluss auf die kulturellen Veranstaltungen im Kraftwerk Augst nahmen von Beginn an die Technischen Direktoren, Emil Pfändler, der vor wenigen Jahren verstorben ist, wie auch dessen Nachfolger Theo Zeier und der noch amtierende Direktor, Michael Krarup. Sie alle investierten viel Arbeit in die kulturelle Szene des Kraftwerks Augst, was bei allen Anlässen auch auf der deutschen Seite des Rheins gewürdigt wurde.