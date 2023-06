Lörrach Ende Juli starten die Ferienworkshops im Werkraum Schöpflin

Thema Nachhaltigkeit

Dieses Jahr dreht sich das Programm noch stärker um Nachhaltigkeit und unsere Umwelt. Es ist geprägt von naturpädagogischen Inhalten, aber auch von der Frage, was wächst wann im Garten und was können wir Leckeres damit zaubern, teilt der Werkraum in einem Schreiben mit. Geflüchtete Kinder und Jugendliche nehmen über das „PLUS“ Programm weiterhin kostenlos an den Workshops teil. Neu dabei ist dieses Jahr zum Beispiel die Ucycling-Werkstatt mit Daniel Mascher von Fairvelo Lörrach, der aus alten Fahrradteilen Windspiele baut. Aber auch bei der Stoffwerkstatt wird aus nicht mehr genutzten Kleidungsresten Neues kreiert, in der Holzwerkstatt werden Reststücke verwendet, Vogel- und Insektentränken werden bei der Naturwerkstatt mit Fundsachen gebaut.

In Wald und Feld

In Wald und Feld bewegen sich alle Kids, die sich bei Landart, Natur- und Portraitkunst mit der Vogelwelt und Materialien aus der Natur beschäftigen oder bei Bushcraft erfahren, was sie nur mit den bloßen Händen machen können.