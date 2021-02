Lörrach Endlich: Profis dürfen wieder ran

Jürgen Fritz musste seine Mitarbeiter ebenfalls in Kurzarbeit schicken, dennoch waren sie nicht untätig: „Natürlich, das Geschäft war geschlossen. Der Lockdown wurde von ihnen genutzt, um Online-Schulungen zu besuchen“, berichtet der Friseurmeister.

Oliver Bohn, Geschäftsführer des Salons Intercoiffure Bohn, der auch eine Friseurschule betreibt, nutzte die Zeit, um neue Friseure auszubilden: „Ein Teil der Mitarbeiter wurde in Kurzarbeit geschickt. Durch virtuelle Klassenzimmer, die wir schon vor dem Lockdown genutzt haben, konnte aber auch Unterricht stattfinden.“

Nach viel Theorie und Stillstand wartet nun ab der kommenden Woche wieder die Praxis. Doch für die Wiedereröffnung müssen die Friseursalons aufgrund der Corona-Verordnung viele, teils auch verschärfte Maßnahmen umsetzen: Es gilt eine Maskenpflicht (medizinische Masken oder FFP2), dazu kommen Abstandsregeln und Hygienevorschriften sowie regelmäßiges Lüften.

Außerdem gibt es eine Sonderregel für Friseure: Für jedes Paar aus Kunde und Friseur müssen 20 Quadratmeter zur Verfügung stehen. „Zum Glück haben wir vor zwei Jahren renoviert und das Geschäft vergrößert, sonst könnten wir nicht zu zweit gleichzeitig arbeiten“, erklärt Friederike Vollnhals.

Um den vorgeschriebenen Abstand einzuhalten, müsse immer ein Platz freigelassen werden. Außerdem dürfen sich laut Vollnhals nur wenige Kunden im Geschäft aufhalten: „Es darf kein Dritter beim Haarefärben warten, während ein anderer Kunde bedient wird. Zusätzlich muss gelüftet werden, was mit nassen Haaren bei kalten Temperaturen unpraktisch ist.“ Darum hat Vollnhals in einen zusätzlichen Luftreiniger investiert, der die Luft auf einer Fläche von 50 Quadratmetern dauerhaft reinigt.

So ist sie gut gerüstet für den bevorstehenden Ansturm. Denn schon jetzt ist die Nachfrage für Termine im März laut Vollnhals sehr hoch. Um die Anfragen zu koordinieren, nutzt sie Anrufbeantworter und E-Mail: „Des Weiteren sind wir zwei Tage vor der Wiedereröffnung, also am Freitag, 26. Februar, und Samstag, 27. Februar, im Geschäft und nehmen persönlich Anrufe entgegen.“

Oliver Bohn hat eine etwas andere Vorgehensweise: „Wir haben eine Liste im Terminbuch mit Kunden, die vor dem Lockdown Termine hatten, und versuchen, diese abzutelefonieren. Natürlich können wir nicht alle abarbeiten. Jedoch nutzen wir die flexible Arbeitsdauer und die längeren Arbeitszeiten, um so viele Kunden wie möglich zu bedienen.“

Auch Jürgen Fritz macht es ähnlich: „Wir telefonieren mit den Kunden, deren Termine im Dezember ausgefallen sind, die haben Vorrang. Zusätzlich haben wir auch einen Telefondienst, um Anrufe anzunehmen. Aber wir nehmen nur so viele Kunden an, wie zugelassen sind.“

Das ist auch Aniello Giordano wichtig: „Wir geben jedem Kunden einen zugeordneten Platz.“

Auch bei der Compagnia della Bellezza stehen die Telefone kaum still: „Es gibt einen hohen Andrang. Wir nehmen Kundentermine überwiegend telefonisch an, aber auch via E-Mail oder via Social Media“, berichtet Inhaber Carmelo Di Mattia.