Lörrach Endlich wieder offene Gottesdienste

„Selbst ich stoße mit den Masken manchmal an meine Grenzen. Durch die Verdeckung des Gesichts erkennt man keine Regung seines Gegenübers mehr“ sagt Mauvais. Aber natürlich seien die Mund-Nasen-Bedeckungen unverzichtbar. Zum gewohnten Schutzkonzept gehören neben den Masken ein Sicherheitsabstand, die Angabe der persönlichen Daten in Papierform und der Verzicht auf den Gemeindegesang. So könnten rund 50 Besucher an den Gottesdiensten in der Kirche teilnehmen. Eine vorherige Anmeldung sei nicht erforderlich.

Von dem Bewegungskonzept verspricht sich Pfarrerin Mauvais viel: „Es geht darum, Wege nach innen und einen anderen Raum zu schaffen. Dadurch könnte man den Geist durch Yoga zur Ruhe bringen.“ Die Yogaübungen seien für alle Altersgruppen geeignet.

Wer speziell Fragen zur Online-Yoga-Stunde an Sibylle Mannhardt hat, kann per E-Mail an info@ menschenskind-yoga.de seine Fragen stellen. Einzelheiten zur Yoga-Stunde sollen ab Samstag außerdem unter stadtkirche.evkig.de/ yoga-und-mystik im Internet stehen. Näheres zu den Gottesdiensten auch unter stadtkirche.evkig.de