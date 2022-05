Lörrach „Endlich wieder unter Menschen“

So zum Beispiel die Mugge-Dätscher-Waggis aus Hauingen, die den 1. Mai bereits am 30. April feierten. Sie baten zum gemütlichen Hock auf den Pausenhof der Astrid-Lindgren-Grundschule und landeten mit ihrer Schänke einen Volltreffer. Schon am Samstagnachmittag gab’s kaum ein freies Plätzchen mehr. Kurzum: Jung und Alt in bester Laune!

Durch und durch ein kraftvolles Spektakel war gegen Abend das Aufrichten des Maibaums – eine stolze Fichte, die zuvor im heimischen Waldgebiet „Stockert“ geschlagen wurde. Cliquen-Aktive und das Team der Freiwilligen Feuerwehr mit ihrem Kommandanten Andreas Leonhardt platzierten den Baum auf dem Schulhof, was ganz schön in die Muskeln ging und obendrein Köpfchen verlangte.

Das Prachtexemplar misst exakt 16,47 Meter. Auch in Brombach und Tumringen zieren seit Samstag stolze Maibäume das Ortsbild. Die wackeren Jungs der Feuerwehr besorgten das Aufrichten in Brombach gegenüber der Sparkasse. Derweil spielte der Musikverein flotte Märsche und intonierte das Badnerlied. Zuvor begleiteten die Musiker den Baumtransport durchs Dorf.

Das ganze Dorf aktiv

Güggel-Clique, Gesangverein, Turnverein und der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr sind Muntermacher im dörflichen Leben von Tumringen. Als Interessengemeinschaft der örtlichen Vereine übernahmen sie gemeinsam das Aufstellen des Maibaums beim Güggel-Brunnen. Die stolze Fichte wurde zuvor mit bunten Bändern und einem Kranz aus Tannenreisig geschmückt.

Traditionsgemäß bewirteten am 1. Mai die Güggel ihre Gäste, die sich wahlweise bei der Schänke auf Burg Rötteln, in der Gartenanlage Lerchengrund, beim CVJM im Schulcampus Rosenfels oder auf dem Hundeplatz in Haagen trafen. Im Ludin-Schopf in Hauingen bewirtete der Männergesangverein, im Vereinsheim „Felsenkeller“ die Guggemusik „Tschäddära“ und im Jugendhaus St. Fridolin in Stetten die Pfadfinder. Allesamt freuten sie sich über guten Zuspruch.

Sozusagen parteiübergreifend ein schöner Erfolg war der Mai-Hock auf dem Bühlerhof unterhalb des Wittlinger in Haagen. Initiiert und organisiert wurde der Anlass vom CDU-Stadtverband mit den Ortsvereinen Haagen und Hauingen – allen voran der große Macher Alfred „Kille“ Kirchner, der in den vergangenen Wochen tüchtig die Werbetrommel rührte.

Das Besondere am CDU-Hock: Die Einnahmen werden in die Ukraine überwiesen, und zwar nach Wischgorod, die Partnerstadt von Lörrach