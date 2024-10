Lörrach: Energetische Sanierung ist kein Luxus

Natürlich sei eine Sanierung nicht zum Nulltarif zu haben und stelle eine nicht unerhebliche Investition in die eigene Immobilie dar, heißt es weiter. Aber die Bundesregierung fördere den Aufwand. Jean Yuceisik, Klimaschutzmanager der Stadt Lörrach, stellte die verschiedenen Fördermaßnahmen vor, die sowohl die Gebäudehülle als auch die Heizung betreffen und zwischen 15 und 50 Prozent liegen. Er wies dabei auch darauf hin, dass sich die Stadt Lörrach an den Energiekarawanen beteiligt, die seit einigen Jahren in verschiedenen Städten in Baden-Württemberg angeboten werden.