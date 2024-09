Lörrach: Energie auf dem Bühl

Klimaneutralität als Ziel

Bei der Ausschusssitzung am vergangenen Donnerstag erläuterten Alexander Nöltner und Christoph Holler vom Fachbereich Stadtplanung, wie die aktuelle Standortplanung für die künftige Energieinfrastruktur am Bühl zustande gekommen ist. Holler erinnerte an das Ziel der Stadt Lörrach, bis 2040 klimaneutral zu werden. Durch den Aufbau von Wärmenetzen mit klimaschonender Wärmeerzeugung auf dem Bühl will die Verwaltung diesem Ziel näher kommen. Hierzu hat sie nach Standorten für eine Energiezentrale und eine Fläche zur Wärmeerzeugung durch Solar- und Geothermie gesucht.

Als Standort der Energiezentrale wurde nun ein Grundstück nördlich des geplanten Neubaugebiets „Bühl III“ identifiziert (im Übersichtsplan grau markiert). Aufgrund von Leitungstrassen eignet es sich laut Holler nicht für eine Wohnbebauung, eine Energiezentrale könne aber errichtet werden.