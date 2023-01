Lörrach Engagement für sozio-ökologischen Wandel

Weiter geht es am Mittwoch, 8. Februar, mit dem Film „Butenland“, präsentiert vom Fairnetzt-Kernteam in Kooperation mit dem Hof Butenland. Der ehemalige Milchbauer Jan Gerdes und die Tierschutzaktivistin Karin Mück haben einen Bauernhof zu einem Lebenshof umgewidmet und damit einen Ort geschaffen, an dem es keine Nutztiere mehr gibt. Filmemacher Marc Pierschel hält in einem intimen Porträt Momente des Glücks und der Trauer fest und hinterfragt den gegenwärtigen Status von Nutztieren in unserer Gesellschaft.

Im Anschluss findet ein Zoom-Gespräch mit Gerdes und Mück von Hof Butenland statt.

Ein Leben für die Erde

Als dritten Film der Reihe zeigen Grandparents for Future am Mittwoch, 15. Februar, „Vandana Shiva – Ein Leben für die Erde“.

Es wird die bemerkenswerte Lebensgeschichte der indischen Öko-Aktivistin Vandana Shiva erzählt, wie sie sich den Großkonzernen der industriellen Landwirtschaft entgegenstellte und in der Bewegung für Biodiversität zur Ikone wurde.

Krumme Gurken

Um ökologische Landwirtschaft geht es auch am 1. März mit dem Dokumentarfilm „Die Strategie der krummen Gurken“, in dem die Solidarische Landwirtschaft Solawi 3Land einen Einblick in die Motivationen und das Innenleben der Kooperative mit rund 260 Mitgliedern gibt. Die Filme werden als Kooperation von Fairnetzt und Nellie Nashorn gezeigt, Filmbeginn ist jeweils um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei (der Hut geht um).

Unterstützt wird die Filmreihe durch „Fairstärkt – das Wandelbudget“ der Schöpflin Stiftung.