Lörrach Engagieren und aktiv sein

Edgar Selge, einer der Schauspieler (im Film „Ökozid“), spricht aus, was für viele gilt: „Ich gehöre eher zu der grauen Masse, die eine große Angst vor radikaler Veränderung hat, die gerne formuliert, dass sie etwas für den Klimawandel tut, aber nur wenig macht... Ich habe vieles nicht gewusst und erst durch diesen Film gelernt. Mir ist heute klar: nur reden und etwas Müll trennen reicht nicht!“

Der RTK will laut der Mitteilung mehr tun als diskutieren, er will sich engagieren und aktiv sein. Er fordert die Bürger außerdem auf: „Machen Sie mit und seien Sie am 1. Dezember von 18 bis 20.30 Uhr beim digitalen Runden Tisch Klima dabei.“

Anmeldungen für die Teilnahme sind bis zum morgigen Mittwoch, 25. November, per E-Mail an rundertischklima@ schoepflin-stiftung.de möglich. Interessierte bekommen nach der Anmeldung den Zugangslink mit der Bestätigung per E-Mail zugeschickt.