Lörrach Entlastungskanal geplant

Allerdings ufert das Gewässer in einigen Abschnitten oberhalb der Verrohrung aus, so zum Beispiel im Bereich des Zusammenflusses von Tannengraben und Münchhäuslisgraben. Dort ist jedoch keine Wohnbebauung betroffen. Anders sieht es laut der Mitteilung am Brückenbauwerk im Roßwangweg aus, das für den Berechnungsfall hydraulisch nicht ausreichend leistungsfähig ist. Hier kann es zu Ausuferungen in Bereiche mit Wohnbebauung kommen.

Um das Defizit auch im Hinblick auf die zukünftigen Einleitungen aus dem geplanten Baugebiet Bühl III zu beheben und den 100-jährlichen Hochwasserabfluss schadlos ableiten zu können, will die Stadt nun ein Maßnahmenkonzept erstellen. Als technisch sinnvollste und wirtschaftlichste Variante hat sich ein Entlastungskanal in der Adelhauser Straße herausgestellt. Dieser soll einen Durchmesser von einem Meter aufweisen und die Abflussspitzen am gefährdeten Wohnbereich vorbei leiten.

Zusätzlich ist eine Vergrößerung des Brückenquerschnitts am Roßwangweg vorgesehen. Genaueres soll nun mit einer Entwurfsplanung weiter untersucht und geklärt werden.

Eine alternative Lösung mit zwei Hochwasserrückhaltebecken im Tannen- und Münchhäuslisgraben wäre laut der Mitteilung mit grob geschätzten Kosten von etwa 3,6 Millionen Euro fast 2,5 mal so teuer wie die Variante der Entlastungsleitung. Zudem würde die Beckenvariante in diesem Fall einen starken ökologischen Eingriff bedeuten und hätte Dammhöhen von bis zu fünf Metern zur Folge.

Wenn der Gemeinderat dem Lösungsvorschlag zustimmt, wird die Planung fortgeführt, so dass eine Umsetzung der Maßnahme voraussichtlich in den Jahren 2023 und 2024 möglich wäre. Die Freien Wähler haben am Mittwoch in einer Mitteilung bereits Zustimmung signalisiert.

Insgesamt arbeitet die Stadtverwaltung laut der Mitteilung intensiv am Thema Hochwasserschutz. Aktuell startet der Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Soormattbach in Hauingen. Vor einigen Jahren wurde das Hochwasserbecken Stadtgraben unterhalb des Salzerts vergrößert und anschließend der Hochwasserentlastungskanal in der Markgrafenstraße in Haagen ausgebaut. Dort soll in den kommenden Jahren auch der Hochwasserschutz im Schwarzgraben erweitert werden. Parallel dazu modernisiert die Stadt derzeit die technischen Komponenten zur Überwachung und Steuerung der städtischen Hochwasserbecken. Ein Modellprojekt unter der Federführung des Landratsamts untersucht zurzeit die Starkregensituation in der Region.