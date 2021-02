Lörrach Entscheidend ist die Energiebilanz

Frage: Und wie unterscheidet sich Intervallfasten davon?

Beim Intervallfasten wird nur tage- oder stundenweise auf feste Nahrung verzichtet. Dafür ist es unter Umständen als Dauerkostform geeignet. Es gibt verschiedene Arten des Intervallfastens, die sich in Häufigkeit und Dauer des Nahrungsverzichts unterscheiden. Während man zum Beispiel bei der 5:2-Diät an fünf Tagen in der Woche „normal“ isst und an den beiden anderen Wochentagen nur ein Viertel der üblichen Energiezufuhr aufnimmt, verzichtet man beim sogenannten „Dinner-Cancelling“ an allen oder nur an bestimmten Wochentagen auf das Abendessen. Sehr bekannt ist auch die Methode 16:8. Hier isst man täglich in einem frei wählbaren Zeitfenster von acht Stunden, während man in den restlichen 16 Stunden fastet. Dem Intervallfasten werden einige gesundheitsfördernde Wirkungen auf den Stoffwechsel nachgesagt, die aber wissenschaftlich nicht belegt sind.

Frage: Was bewirkt Fasten im Körper?

Das hängt natürlich ganz davon ab, welche Art von Fasten man praktiziert. Beim Heilfasten weiß man, dass es positive Effekte auf den Körper haben kann. Daher hat es sich auch in einigen Kliniken als therapeutischer Ansatz etabliert und wird sowohl präventiv als auch zur Verbesserung des Gesundheitszustandes bei bestimmten Erkrankungen eingesetzt.

Viele Menschen erhoffen sich mit dem Fasten eine Gewichtsreduktion. Beim Heilfasten verliert man zwar aufgrund des Energiedefizits an Gewicht, allerdings kommt es nach Beendigung immer zum Jojo-Effekt, wenn die Ernährung nicht langfristig umgestellt wird. Auch bei den anderen Fastenarten kommt es in puncto Gewicht immer auf die Energiebilanz an. Wenn man zum Beispiel. bei der 16:8-Methode in den acht Stunden über seinen Kalorienbedarf hinaus isst, dann wird man auch nicht abnehmen.

Frage: Was soll man beim Fasten beachten und was ist für Neulinge wichtig?

Auch hier kommt es auf die Art des Fastens an. Wenn sich das Fasten nur auf bestimmte Genussmittel beschränkt, kann es von jedem durchgeführt werden und verursacht keine gesundheitlichen Probleme. Heilfasten hingegen sollte man nur nach ärztlicher Rücksprache und am besten nur unter therapeutischer Begleitung. In manchen Fällen kann es zu unerwünschten Nebenwirkungen kommen und das Fasten muss abgebrochen werden. Menschen, die bestimmte Medikamente einnehmen, müssen gegebenenfalls die Dosis ärztlich anpassen lassen. Das Intervallfasten kann von gesunden Menschen problemlos durchgeführt werden. Menschen mit bestimmten Stoffwechselerkrankungen, wie zum Beispiel. Diabetes, sollten sich aber auch hier vorher mit ihrem Arzt abstimmen.

Frage: Gibt es Gruppen, die besser auf das Fasten aus gesundheitlichen Gründen verzichten sollten und was soll man dabei beachten?

Wer zu lange zu extrem fastet, kann Mangelerscheinungen und Nährstoffdefizite bekommen. Für Kinder und Jugendliche ist Fasten daher nicht geeignet. Schwangere und Stillende haben außerdem einen erhöhten Nährstoffbedarf und sollten besonders auf ihre Ernährung achten. Deshalb gilt auch hier: kein Fasten. Menschen mit Erkrankungen sollten vorab immer mit ihrem Arzt sprechen.

Frage: Haben Sie schon einmal persönliche Erfahrungen mit dem Fasten gemacht und was ist ihre Lieblingsart?

Ich habe tatsächlich noch nie gefastet und mich reizt es auch nicht. Für mich gilt: essen mit Maß, wenn ich Hunger oder Appetit habe. Und das von allen Lebensmittelgruppen – am besten frisch, bunt und abwechslungsreich!