Lörrach Entspannt zum Katzen-Song

Hinter dem Künstler laufen bunte Videos ab. Schnell haben sich die Konzertbesucher auf die Rhythmen eingelassen, tanzen, klatschen und bewegen sich entspannt zur Musik. Die Stühle wurden für diesen Abend aus dem Saal entfernt.

Junges Publikum

Gekommen sind vor allem jüngere Leute bis Ende 30, Familien mit ihren Kindern. Als The Kiffness mit seinem nächsten Song für Toleranz unter den Menschen aller Hautfarben und Länder wirbt, winken sie begeistert mit ihren Handys. Cool und mit offener Freundlichkeit wendet sich der Musiker seinem Publikum zu.

Auch nach dem Konzert hat er Zeit für alle, die mit ihm ein Selfie schießen wollen.

Als The Kiffness von der Bühne in den Saal ruft „Do you want a cat song?“ (Wollt ihr einen Katzensong?), bricht Jubel los. Und schon miaut und rumort eine Katze zum Herzerweichen in kurzen rhytmischen Loops und überlebensgroß im Video zu sehen. Es ist einfach urkomisch, eine herrliche Blödelei und gut tanzbar sind die Cat-Songs sowieso. Während der Corona-Pandemie hatte The Kiffness mit seinen Video-Produktionen etwa auf Youtube großen Erfolg. Seine Katze habe ihn dazu herausgefordert, meinte der Künstler, der mit seiner gleichnamigen Band seit Jahren in Südafrika und international erfolgreich ist.

Am Ende wirbt The Kiffness für Solidarität mit der Ukraine. Dafür hat er ein altes Unabhängigkeitslied des Landes neu arrangiert: Am Anfang marschieren in den Videos Soldaten zu harten Bässen. Sie singen in rauen Chören die volkstümliche Melodie, bis schließlich The Kiffness selbst das Lied zur Akustikgitarre anstimmt. Ein ergreifender Moment und ein Zeichen praktischer Solidarität: Das Lied werde überall in den sozialen Medien, etwa auf Spotify, gespielt, erzählt The Kiffness unserer Zeitung. Die Erlöse aus dem Streaming würden für humanitäre Hilfe in der Ukraine gespendet.