Lörrach Er ließ sich nie unterkriegen

Lörrach-Brombach (dr). Der gelernte Kaufmann Hans Ascherl feiert heute nach einem ereignisreichen Leben seinen 90. Geburtstag.

Geboren wurde Ascherl am 17. November 1927 in Teplitz-Schönau im Sudetenland. Nach der Schulzeit konnte er noch im Juli 1944 die Kaufmannsprüfung ablegen. Danach schloss sich der Arbeitsdienst und im November 1944 die Einberufung zur Luftwaffe an. Da der Jubilar bereits als Jugendlicher Pilotenscheine gemacht hatte, wurde er in den letzten Kriegsmonaten noch als Pilot ausgebildet und eingesetzt. „Ich habe großes Glück gehabt, denn von rund 50 Kameraden haben nur vier überlebt“ erinnerte sich Hans Ascherl an diese schwere Zeit.

Nach der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft arbeitete der Jubilar zunächst in der Landwirtschaft auf dem Hof eines Kriegskameraden. Ab 1946 schlossen sich Tätigkeiten als Buchhalter bei verschiedenen Firmen in Künzelsau und Dörzbach an. Er führte einen eigenen Großhandel in Spirituosen, war Reisevertreter und selbstständiger Handelsvertreter. Von 1971 bis 1976 war er Prokurist und Geschäftsführer einer Firma in Lahr.

Immer wieder machte Hans Ascherl sein Herz zu schaffen. 1992 hatte er einen ersten Herzinfarkt. Vier Bypässe wurden in einer Klinik in Basel gelegt. Zu dieser Zeit lernte der Jubilar den Behinderten-Rehabilitations-Sportverein-Lörrach (BRSV) kennen. „Der Verein hat mir sehr geholfen, und ich möchte meinen Dank auf diese Weise zum Ausdruck bringen“, sagte der Jubilar im Gespräch mit unserer Zeitung. In den Jahren 1993/94 und nochmals 2014/15 übernahm Hans Ascherl das Amt des zweiten Vorsitzenden des BRSV.

Bereits drei Jahre später wurde eine erneute große Herzoperation nötig. Weitere Operationen schlossen sich an. „Ich bin wohl genetisch vorbelastet“, vermutete Ascherl. Außerdem habe er lange stark geraucht.

Aus seiner 1952 geschlossenen ersten Ehe hat der Jubilar drei Töchter, die drei Enkelkinder geboren haben.

Seine zweite Ehefrau Inga lernte der Jubilar beim Skifahren in der Schweiz kennen. 1984 wurde geheiratet. Sie lebte und arbeitete damals in Basel. Das ist auch der Grund, warum der Jubilar nach Lörrach gezogen ist.

