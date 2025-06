Lörrach: Erfolge für „Phaenovum“-Jungforscher

Beim 60. Bundeswettbewerb von Jugend forscht, der in Hamburg stattfand, waren mit Anna Perkovic und Nicholas Dahlke Projektschüler des Lörracher Schülerforschungszentrums Phaenovum erfolgreich. Sie präsentierten ihr Projekt „Mpæmba – eine Frage der Unterkühlung“ und wurden mit dem Zweiten Preis im Fachbereich Physik ausgezeichnet. Gestiftet wurde der Preis in Höhe von 2000 Euro von der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, heißt es in einer Mitteilung.