Lörrach Erfolglose Suche nach einem Verkehrsplaner

Mit einem offenen Brief hat der Fraktionslose Bernhard Escher „eindringlich“ an die Stadtverwaltung appelliert, ein Gesamt-Verkehrskonzept für Lörrach zu erstellen. Zugleich legte er die Hand in die Wunde, dass schon über Jahre ein Verkehrsexperte fehle. Die Suche nach einem Mobilitätsplaner über eine Ausschreibung der Stelle ist jedoch erfolglos verlaufen, erklärte Fachbereichsleiterin Britta Staub-Abt im Gemeinderat. „Die Stelle wird nicht erneut ausgeschrieben, da auch andere Verwaltungen vergeblich versuchen, einen Mobilitätsplaner zu finden.“