Lörrach: Erfolgreiche Schwimmer

Kräftig angefeuert

Weitere 60 Schwimmerinnen und Schwimmer absolvierten das komplette Wettkampfprogramm und wurden kräftig angefeuert Abteilungsleiter Andi Pannach konnte auch wieder ein paar „Ehemalige“ begrüßen, die dem Verein seit Jahren die Treue halten. So war Dauergast Eike Mehler eine feste Bank, der aus Frankfurt angereist war. Ebenso ließen es sich Björn Friedrich und Nils Royl nicht nehmen, mit von der Partie zu sein. Für den internationalen Touch sorgte Anna Rademann die sich eigens aus Österreich auf den Weg nach Lörrach machte.

Foto: S. Gvozderv

Rund 140 Aktive, deren Eltern, Geschwister oder Freunde waren vor Ort. Die Schnellsten lieferten sich teils enge und spannende Rennen. So lagen die ersten vier Damen in ihrer Endzeit noch nicht einmal vier Sekunden auseinander. Carolina Kasa (3:17,56min) setzte sich schließlich gegen Anastasia Gvozdev (3:18,25min) durch, Dritte wurde Anna Rademann in (3:20,86min). Auf Platz 4 reihte sich Caroline Dahlke (3:21,20min) ein, vor Natalie Schreiber (3:25,67min) und Lenia Seifert (3:31,41min).