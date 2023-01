Lörrach Erhebliche statische Mängel bei den Decken

Erst nach Abschluss der Schadstoffsanierungs- beziehungsweise der Abbrucharbeiten wurde festgestellt, dass zusätzliche Maßnahmen beim Rohbau notwendig sind. „Insbesondere nach dem Abbruch der abgehängten Unterdecke sowie der Schilfputzdecken zeigten sich erhebliche statische Mängel im Bereich der tragenden Decke“, schildert Fachbereichsleiter Robert Schäfer. So müssen im großen Schulhaus die Wandauflager der Stahlbetonrippendecken teilweise statisch ertüchtigt werden. Weiter führt die Verwaltung in der Beschlussvorlage aus, dass in den drei Räumen ebenfalls aus statischen Gründen zusätzliche Stahlträger inklusive Stützen eingebaut werden, um die Stahlbetonrippendecken abzufangen, da hier bei früheren Umbaumaßnahmen Wände abgebrochen wurden. Schäfer: „Im kleinen Schulhaus muss die Holzbalkendecke eines Klassenraumes im Untergeschoss mit einer Stahlkonstruktion (Träger und Stützen) einschließlich Fundamenten unterstützt werden, da die Wandauflager völlig unzureichend ausgeführt sind.“