Lörrach Erinnern und mahnen

Am Volkstrauertag, Sonntag, 13. November, finden Gedenkgottesdienste in den Lörracher Ortsteilen statt: In Brombach beginnt um 10 Uhr der ökumenische Gedenkgottesdienst in der evangelischen Germanus-Kirche, geleitet von Pfarrerin Anette Metz. Die Gedenkansprache hält Ortsvorsteherin Silke Herzog zusammen mit Schülern der achten Klasse der Hellbergschule. Das Ensemble des Musikvereins Brombach und Florian Metz (Orgel und Piano) gestalten die Veranstaltung musikalisch. Anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal.

In Haagen findet ab 11.15 Uhr die Kranzniederlegung am Ehrenmal durch Ortsvorsteher Horst Simon und Pfarrer Ivo Bäder-Butschle statt.

In Hauingen findet ab 10 Uhr der Gedenkgottesdienst in der evangelischen Nikolaus-Kirche statt. Pfarrerin Martina Schüßler hält die Predigt. Anschließend folgt die Kranzniederlegung am Ehrenmal durch Ortsvorsteher Günter Schlecht und Pfarrerin Martina Schüßler – unter Mitwirkung des Männergesangvereins Hauingen und des Musikvereins Hauingen.

Für Tumringen findet ab 10 Uhr der Gedenkgottesdienst in der evangelischen Kirche Rötteln mit einer Predigt von Pfarrer Ivo Bäder-Butschle statt. Anschließend erfolgt die Kranzniederlegung am Ehrenmal.

Die Ausstellung „Die Ukraine im Krieg – Lörrach hilft Wyschhorod“ ist im Foyer des Lörracher Rathauses zu sehen. Die Eröffnung findet am Montag, 14. November, 16 Uhr, mit einer Mahnwache anlässlich des Volkstrauertags statt.

Öffnungszeiten sind vom 14. November bis 2. Dezember:

Montag bis Mittwoch 8 bis 17 Uhr, Donnerstag 8 bis 19 Uhr sowie Freitag 8 bis 12 Uhr, Weitere Informationen unter: www.loerrach-international.de.