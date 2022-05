Lörrach Erinnerung an Gräueltaten

Wegen Liebesbeziehung

Der Fall von Zsasada wurde von Rolf Hochhuth im Jahr 1978 literarisch verarbeitet („Eine Liebe in Deutschland“) und 1983 vom polnischen Regisseur Andrzey Wajda verfilmt. „Zsasada steht mit seinem Schicksal nicht alleine. Wegen ihrer Liebesbeziehung zu einer Deutschen wurden in unserer Gegend auch in Kandern und Grenzach polnische Zwangsarbeiter von den Nazis unter aller Augen ermordet; die Frauen wurden in Konzentrationslager deportiert“, erinnert Wernthaler in dem Schreiben. Im Rahmen einer Projektarbeit unter sachkundiger Anleitung von Freiwilligen und Schülern könne hier außerhalb des Ortes ein Platz des Gedenkens geschaffen werden. „Dieser Platz steht für eine verbotene Liebe, für Denunziation und Duldung von Mord und Verfolgung durch die einheimische Bevölkerung.“ Eine Überlegung wäre laut Wernthaler, das Gedenken an die Schicksale der Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter in Lörrach mit jenem an Stanislaus Zsasada zu verbinden.