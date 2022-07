Lörrach Hausbesitzer will Fassade für moderne urbane Kunst öffnen

Der Lörracher Matthias Läuger besitzt an der Teichstraße ein Haus, dessen rückwärtige Fassade direkt an den Neuen Markt angrenzt. Für viele Lörracher sei die dort abgebildete Pfaff Nähmaschine seit Jahren ein fester Bestandteil des Neuen Markts, heißt es in einer Mitteilung. Vandalismus und illegale Graffitis stellen jedoch zunehmend ein Problem dar. Erst vor wenigen Wochen wurde zumindest ein Teil der Wand durch unbekannte Künstler mit einem hellblauen Streifen und der Friedenstaube ein wenig aufpoliert.

Für eine grundsätzliche Neugestaltung will Läuger diese Fassade für moderne urbane Kunst öffnen. Daher ist er mit dem Lörracher Fotografen Martin Schulte-Kellinghaus an die Stadt herangetreten, da diese am Neuen Markt auf Empfehlung der AG Erinnerungskultur einen zentralen Gedenk- und Erinnerungsort plant. Die Idee der Initiatoren ist es, die Fassade so zu gestalten, dass sie als Teil des Erinnerungsortes wirken kann.