Lörrach: Erneuertes Autohaus eingeweiht

Die Kestenholz-Gruppe hat am Donnerstagabend ihr umgebautes PKW-Center Lörrach eingeweiht. Drei Millionen Euro sind in eine große Photovoltaik-Anlage, Ladesäulen, eine Verdopplung der Werkstattgröße, ein „Reifenhotel“ mit Platz für die Lagerung von mehr als 1500 Radsätzen, eine neue Auslieferungshalle und den neuen Schauraum geflossen, wie Geschäftsführer Thomas Kestenholz bei seiner Ansprache aufzählte. Er dankte den Architekten und Handwerkern für ihre Arbeit, Mercedes Benz für die Unterstützung, den Kunden für ihre Loyalität und den Mitarbeitern für ihr Engagement während der vierjährigen Bauphase. „Ein Umbau im laufenden Betrieb ist eigentlich eine Katastrophe. Es ist sensationell, was Sie geleistet haben“, richtete der Geschäftsführer. Die Einweihung wird am Samstag, 21. September, ab 10 Uhr mit einem Tag der offenen Tür im Autohaus an der Bärenfelser Straße 8 gefeiert.