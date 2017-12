Lörrach Ernsthaft-empathische Ansichten

Von Ines Bode

Wie bitte? Mit einer Ganzkörper-Schere, wie sie bei „Schere-Stein-Papier“ üblich ist, komme man ins Finale? Da staunte Kandidat Harald aus Müllheim nicht schlecht – beim dritten „Poetry Slam“ im Nellie Nashorn.

Aber irgendwas musste zur Entscheidung führen, wenn sich Nominierte ein Kopf an Kopf-Rennen liefern. Warum nicht das Kinderspiel verwenden, dachte sich Moderator Nicolai Raab. Fünf Slammer von Müllheim bis Solothurn gaben in vollem Haus ihr Bestes mit Fünf Minuten-Beiträgen. Gefolgt von Retour-Runde plus Battle der Finalisten zuzüglich Interaktion mit Zuschauern kam man insgesamt auf knapp drei Stunden vergnügliche Unterhaltung. Altersmäßig „entwickelt es sich grad relativ jung“, meinte Matti Kunstek vom Orga-Team eingangs. Die Jüngsten waren 17, viele Ü2 0, der Rest drüber, denn natürlich hatte jeder seine teils familiäre Fanbase im Schlepptau. Zu Gehör kam ein Mischmasch von Selbst-Erlebtem, Selbst-Gehörtem, Selbst-Erfundenem. Abgerundet von ernsthaft-empathischen Ansichten wie sie eben Harald oder auch Inna (Efringen-Kirchen) darlegten. Inna: „Menschlichkeit - wo bist du? Verloren gegangen?“. Kritische Beobachtung spickte beider Vorträge, die – so schien es – besonders laut beklatscht wurden. Gleiches zeigte sich bei Hannes, der sich von Beginn an preisverdächtig benahm. Er gestatte seinem Laptop, ihm beim Baden zuzusehen. Zum Punkt, wann das Ding ins Wasser rutsche, meinte er schlüssig: wenns absichtlich passiere, sei verhindert, dass es zufällig geschehe. Klar! Satirisch-frech wurde er, der als Sieger gekürt wurde und den Buch-Gutschein bekam, beim Reizwort SVP. Die AFD der Eidgenossen. Rassismus? Kein Problem. Die Ausländer seien doch das Problem. Laut SVPler sitzen wir alle im selben Boot. Viel Beifall erhielt sein beredt-smarter Flüchtlings-Standpunkt, und für Bewegung im Publikum sorgten weiter Monika sowie Max. Auch Sprecher Nicolai zeigte Talent, sprich Slammer-Potenzial – na, wenn einer schon Raab heißt.

Weitere Informationen: Nellies Poetry Slam gibt es künftig an jedem dritten Freitag im Monat.