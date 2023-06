Lörrach Ernte und Abschied an der Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule

Der scheidende Rektor

David Weber kam 2017 an die ASG. Zwölf Jahre lang war er an Regelschulen tätig. Weber stammt aus Kandern und ist 40 Jahre alt. Er absolvierte am Lörracher Hebelgymnasium sein Abitur und studierte Sonderpädagogik in Heidelberg und Bologna, machte sein zweites Staatsexamen am Sonderschulseminar Freiburg. Seine Ausbildungsschule war in Lörrach. Sechs Jahre verbrachte er an der Gewerbeschule in Rheinfelden. Er ist zudem engagierter Musiker, war Dirigent mehrerer Orchester und führt aktuell den Stab bei der Zollmusik Basel.