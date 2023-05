Lörrach Eröffnung des Freibads steht im Zeichen der Bewegung

Mit der Hoffnung auf wärmere Temperaturen haben die Organisatoren des Freibad-Eröffnungstags am Dienstag auf das bevorstehende Wochenende geblickt. Nicht nur im Becken sondern auch rundherum und am SAK steht die Bewegung im Mittelpunkt. „Nach Corona ordentlich wieder in Bewegung und in den Austausch zu kommen, das passt wunderbar“, zeigte sich Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic überzeugt von der 14. Auflage im 16. Jahr von „Badenova bewegt Lörrach“.